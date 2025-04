Internet e rede telefónica restabelecidas em toda a Gronelândia

Na Gronelândia, as zonas afetadas situavam-se no norte e também no sul do enorme território ártico.

Os habitantes que o desejaram foram acolhidos em instalações da polícia ou hospitais, noticiou a estação de rádio e televisão local KNR.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11h30 (hora de Lisboa), Portugal e Espanha.

A empresa responsável pela gestão da rede elétrica de Espanha descartou esta terça-feira a possibilidade de o apagão de segunda-feira na Península Ibérica ter sido provocado por um ciberataque à companhia.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades, falta de combustíveis e corte de comunicações telefónicas e Internet foram algumas das consequências do apagão no território da Península Ibérica.