Quatro luso-canadianos eleitos nas eleições federais no Canadá

Quatro luso-canadianos foram eleitos deputados nas eleições federais canadianas desta segunda-feira, marcadas pela vitória dos Liberais de Mark Carney, que asseguraram um quarto mandato consecutivo, mas com uma minoria parlamentar.

Charles Sousa, Peter Fonseca, Alexandra Mendes e Carlos Leitão garantiram a eleição nos respetivos círculos eleitorais, reforçando a presença luso-canadiana na Câmara dos Comuns.

Reeleito em Mississauga-Lakeshore, Charles Sousa afirmou à Lusa que a vitória "é para o Canadá", sublinhando a necessidade de "trabalhar em conjunto para resolver os desafios" que o país enfrenta.

Sousa elogiou a liderança de Carney e defendeu que o foco dos deputados deve ser o interesse nacional e não "o bem de um partido".

"O Canadá precisa de unidade, especialmente para proteger a nossa independência face aos Estados Unidos e para reforçar a nossa economia no mercado global", declarou.

Charles Sousa, filho de imigrantes portugueses, tem uma carreira de destaque na política provincial e federal. Antes de ingressar na política federal em 2022, foi ministro das Finanças de Ontário entre 2013 e 2018.

Na eleição de segunda-feira, Sousa conquistou 34.269 votos (52,2%), numa votação quase total no distrito de Mississauga-Lakeshore.

Também em Mississauga, Peter Fonseca assegurou a reeleição em Mississauga East-Cooksville, com 25.902 votos (49,9%).

Ex-maratonista olímpico e antigo ministro do Trabalho do Ontário, Fonseca mantém-se na Câmara dos Comuns desde 2015, onde presidiu recentemente ao Comité Permanente de Finanças.

Na província do Quebeque, Alexandra Mendes renovou o seu mandato em Brossard-Saint-Lambert, obtendo 62,4% dos votos.

Natural de Lisboa e residente no Canadá desde 1978, Mendes, condecorada em 2023 com o grau de Comendadora da Ordem de Camões, é uma das vozes liberais mais influentes em temas de imigração e multiculturalismo. Apesar de enfrentar um tratamento contra o cancro anunciado este ano, reafirmou o seu compromisso com o serviço público.

A grande novidade destas eleições foi a estreia de Carlos Leitão na política federal.

O ex-ministro das Finanças do Quebeque foi eleito no distrito de Marc-Aurèle-Fortin, em Laval, com 52,2% dos votos.

Natural de Peniche e economista de reputação internacional, Leitão reforça a bancada liberal num momento de forte desafio económico e diplomático para o Canadá.