Pequeno avião com destino aos Açores despenha-se no Canadá

Um pequeno avião que partiu do aeroporto internacional de St. John, no Canadá, em direção aos Açores despenhou-se a leste do território de onde partiu.

Segundo informações do Conselho de Segurança dos Transportes do Canadá à televisão canadiana CBC, o modelo Air Tractor AT-802 despenhou-se a cerca de 240 quilómetros, nesta terça-feira, pelas 8h40 (hora local). No avião ia somente o piloto e que se encontra desaparecido.

Len Hickey, tenente-coronel do Centro Conjunto de Coordenação de Salvamento em Halifax, refere que “um dos flutuadores da aeronave foi avistado à superfície, bem como um bote salva-vidas laranja e também foram avistados alguns detritos”, refere em entrevista à CBC. As buscas revelaram também que o bote se encontrava vazio, além de ter sido encontrada uma mancha de óleo no local que, segundo as autoridades, são “peças que ajudam a compor melhor a história do que terá acontecido”.

As condições meteorológicas pioraram as buscas durante a noite de terça-feira, diminuindo a visibilidade, mas o Centro Conjunto de Coordenação de Salvamento em Halifax garante que as mesmas continuam tendo sido mobilizados para o local helicópteros, aviões, um navio da guarda costeira e dois navios de pesca.

Apesar da informação inicial ter sido de que o avião partira dos Estados Unidos, Len Hickey confirmou mais tarde que o avião partiu do aeroporto internacional de St. John em direção ao aeroporto de Santa Maria nos Açores, que confirmou, nas suas redes sociais, que era o destino e lamenta o sucedido.

O Air Tractor AT-802 é um avião monomotor normalmente usado em atividades agrícolas como a pulverização de pesticidas, mas também pode ser adaptado para combate a incêndios.