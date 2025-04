Vox condenado a multa de 862 mil euros por financiamento ilegal

O partido espanhol de direita radical Vox foi condenado esta quarta-feira a uma multa de 862 mil euros pelo Tribunal de Contas por financiamento ilegal, com o órgão fiscalizador a considerar que recebeu doações não identificadas de 434 mil euros entre 2018 e 2020.

Esta é a segunda multa do Tribunal de Contas espanhol ao Vox, depois de em julho de 2024 ter condenado o partido de direita radical a pagar mais de 233 mil euros de multa pelo mesmo crime.

O partido anunciou que irá recorrer da multa de 862.496,72 euros, por considerar “injusta”, já que “em outras ocasiões o Tribunal de Contas arquivou casos idênticos”.

De acordo com os relatórios de auditorias ao partido, o Vox recebeu no ano de 2020 mais de 100 mil euros através de transferências em que não identificou quem as efetou, enquanto em 2018 e 2019, as mesmas transferências sem identificar doadores foi de 20 mil e 312 mil euros, para um total de 434 mil euros nos três anos.

Segundo a lei de financiamento dos partidos, o valor da coima por infração muito grave é entre o dobro e o quintuplo do valor, com o tribunal a ter considerado que quase todos os rendimentos foram de doações anónimas e a ter adotado quase a multa mínima.