"A coragem é contagiosa": Kamala Harris reemerge com apelo à luta contra Trump

A ex-candidata presidencial Kamala Harris reapareceu com um discurso em que apelou aos norte-americanos que se juntem e lutem contra o Presidente dos EUA Donald Trump, 100 dias depois da tomada de posse.

"Todos sabemos que o Presidente Trump, a sua administração e aliados estão a contar com a noção de que o medo pode ser contagioso, que se puserem medo nalgumas pessoas vão paralisar as outras", afirmou na quarta-feira à noite a antiga vice-presidente. "Aquilo que eles ignoram é que o medo não é a única coisa que é contagiosa. A coragem é contagiosa", afirmou a democrata, que discursou na celebração dos 20 anos da organização sem fins lucrativos Emerge, em São Francisco (sudoeste).

Harris elogiou a coragem daqueles que têm falado contra as medidas mais controversas da administração, que acusou de ser responsável pela pior crise económica provocada e evitável da história do país. "As tarifas, tal como eu previ, estão a convidar a recessão", apontou, recordando a campanha presidencial, em que avisou repetidamente que as taxas aduaneiras iriam provocar uma crise económica.

Mas Harris afastou a ideia de que a situação atual é caótica e considerou que, salvo o efeito desastroso das taxas aduaneiras, está tudo a correr dentro do plano dos conservadores. "Compreendam que estamos a assistir a um evento de alta velocidade em que um instrumento está a ser usado para a implementação de uma agenda que anda a ser planeada há décadas", afirmou a democrata.

"Uma agenda para cortar a educação pública, encolher o Governo e privatizar os seus serviços ao mesmo tempo que corta os impostos aos mais ricos", acrescentou.

Interrompida várias vezes por gritos de apoio e aplausos, Harris acusou a administração Trump de estar a trabalhar para abandonar os ideais mais fundamentais dos Estados Unidos e contrariar os direitos plasmados na Constituição.

"Estamos a viver na visão que eles têm da América", afirmou Harris, descrevendo uma visão egoísta, que pune quem diz a verdade, favorece os apoiantes e lucra com o poder enquanto deixa o resto das pessoas à deriva.

"É o momento em que os freios e contrapesos começaram a ceder", disse, avisando que se o Congresso (o parlamento dos Estados Unidos) e os tribunais não fizerem o seu trabalho ou fizerem e forem ignorados pelo Presidente, estará aberta uma crise constitucional.

Nessa altura, o único contrapeso que pode resistir é a vontade do povo, urgiu Harris, que apelou ainda a que as pessoas encontrem as suas comunidades e procurem força nos números. "As coisas vão provavelmente ficar piores antes de melhorarem. Mas estamos prontos para isso", salientou. "A mobilização é mais importante que nunca", acrescentou.

No primeiro discurso após a saída da Casa Branca, quando a nova administração tomou posse, a 20 de janeiro, Harris também elogiou as vozes que têm sido importantes na oposição, como os senadores Cory Booker e Bernie Sanders e as congressistas Alexandria Ocasio-Cortez e Jasmine Crockett.

A democrata salientou igualmente aqueles que estão a lutar para defender a Segurança Social de cortes, os juízes que se opõem a medidas ilegais e as universidades que recusam "pedidos inconstitucionais", como é o caso de Harvard.

Este reaparecimento da democrata acontece numa altura em que circulam rumores de que estará a preparar uma candidatura a governadora da Califórnia nas eleições de 2026. A organização Emerge, que aponta Kamala Harris como uma das suas impulsionadoras, incentiva e auxilia mulheres a candidatarem-se a cargos públicos, oferecendo mentoria, recursos e uma rede de apoio.