Forte terramoto na Califórnia poderia aumentar “dramaticamente” nível do Pacífico

Um terramoto de grandes proporções no noroeste do Pacífico poderia transformar rapidamente as áreas da costa, desde o norte da Califórnia até Washington, provocando o afundamento rápido de faixas de terra, elevando “dramaticamente” o nível do mar e aumentando o risco de inundações para as comunidades.

A conclusão é de um novo estudo, publicado na revista “Proceedings of the National Academy of Sciences”, citado pelo jornal "The Guardian". O documento examina o impacto de um forte terramoto ao longo da falha de Cascadia, que se estende do Canadá à Califórnia.

Segundo o jornal, há muito que a região se prepara para um tal acontecimento, que desencadearia um grande tsunami, causando uma destruição generalizada e podendo matar dezenas de milhares de pessoas.

De acordo com o estudo, um terramoto de grandes proporções poderia fazer afundar mais de dois metros a terra ao longo da costa e expandir significativamente a planície de inundação costeira, com “impactos duradouros nas populações, infra-estruturas e ecossistemas costeiros”.

Existe uma probabilidade de 15% de ocorrência de um terramoto de magnitude superior a 8,0 na falha nos próximos 50 anos, afirma também o estudo.

“A expansão da planície de inundação costeira na sequência de um terramoto na zona de subducção de Cascadia não foi quantificada anteriormente e os impactos no uso da terra podem aumentar significativamente o tempo de recuperação”, afirmou Tina Dura, a principal autora do estudo e professora assistente de geociências na Virginia Tech, numa publicação da universidade, citada pelo jornal.

O último grande terramoto ao longo da Zona de Subducção de Cascadia teve lugar em 1700 e provocou uma subida súbita do nível do mar de mais de dois metros em minutos, gerando um enorme tsunami que destruiu povoações costeiras e teve efeitos visíveis até ao Japão.

Investigações recentes sugerem que um terramoto de magnitude 9,0 na zona de subducção de Cascadia poderá causar mais de 30.000 mortes, 170.000 estruturas danificadas ou destruídas na costa e impactos económicos superiores a 81 mil milhões de dólares. Um estudo de 2022 concluiu que um tsunami provocado por um grande terramoto poderia ultrapassar os 60 metros de altura.