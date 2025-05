Israel pede ajuda internacional para incêndios nas montanhas perto de Jerusalém

As autoridades israelitas voltaram esta quinta-feira a mobilizar meios aéreos e terrestres para combater os incêndios nas montanhas perto de Jerusalém, que levaram milhares de pessoas a procurar refúgio fora de casa.

Onze aviões foram mobilizados assim que a luz permitiu os voos e espera-se a chegada de mais oito aparelhos ao longo do dia vindos de Itália e Chipre, disseram as autoridades. O jornal The Jerusalem Post referiu também o envolvimento de três helicópteros de combate a incêndios e um helicóptero adicional.

O fogo afeta 11 setores e estava a ser combatido em terra por cerca de duas centenas de equipas de bombeiros, segundo informações das autoridades citadas pela agência de notícias espanhola EFE.

Milhares de pessoas foram retiradas de casa na quarta-feira e continuavam a ser resgatadas de sete comunidades.

Dezassete bombeiros ficaram feridos, dois dos quais foram levados para hospitais, e 19 civis ficaram feridos por inalação de fumo.

Os incêndios deflagraram na quarta-feira nas montanhas perto de Jerusalém e continuavam fora de controlo, embora a polícia tenha anunciado que as estradas encerradas foram reabertas. Ventos fortes e tempo seco ajudaram à propagação das chamas, cuja origem era ainda desconhecida.

Israel pediu ajuda internacional e Espanha, França, Roménia, Croácia, Itália e Ucrânia anunciaram o envio de aviões para ajudar a combater os incêndios.