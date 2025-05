Mike Waltz é a primeira baixa na Administração Trump

[em atualização]

O conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, é a primeira baixa na administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, que tomou posse a 20 de janeiro.

De saída da Casa Branca, Mike Waltz vai ser nomeado embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, anunciou esta quinta-feira Donald Trump.

Numa publicação nas redes sociais, o Presidente norte-americano adiantou que o cargo de conselheiro de Segurança Nacional será interinamente ocupado pelo secretário de Estado, Marco Rubio.

Mike Waltz é dispensado da administração Trump semanas depois de um escândalo relacionado com a divulgação, num grupo no serviço Signal, de detalhes de um ataque contra os houthis do Iémen.



No grupo do Signal estavam vários elementos da Administração Trump, como o secretário da Defesa, mas também um jornalista da revista "The Atlantic", que foi adicionado por engano.