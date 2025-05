Morreu a irmã Inah Canabarrono, a pessoa mais velha do mundo

A freira brasileira Inah Canabarro, que era a pessoa mais velha do mundo, morreu na quarta-feira em Porto Alegre, poucas semanas antes de completar 117 anos, informou esta quinta-feira a sua congregação religiosa.

A Companhia de Santa Teresa de Jesus disse que Inah Canabarro morreu em casa de causas naturais. O velório vai realizar-se hoje em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul.

Nascida em 1908 no município de São Francisco de Assis (Rio Grande do Sul), a freira iria completar 117 anos no dia 27.

Canabarro foi confirmada em janeiro como a pessoa mais velha do mundo pela LongeviQuest, uma organização que rastreia supercentenários em todo o mundo, depois da morte da japonesa Tomiko Itooka, em dezembro de 2024, com 116 anos.

De acordo com a LongeviQuest, Inah Canabarro foi classificada como a 20.ª pessoa mais velha já documentada a ter vivido, uma lista liderada pela francesa Jeanne Calment, que morreu em 1997 aos 122 anos.

No seu 110.º aniversário, foi homenageada pelo Papa Francisco.

Canabarro foi a segunda freira mais velha alguma vez documentada, depois de Lucile Randon, que foi a pessoa mais velha do mundo até à sua morte, em 2023, aos 118 anos.