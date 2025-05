Alemanha. AfD classificada como entidade extremista que ameaça a democracia

A agência de inteligência nacional da Alemanha classificou, esta sexta-feira, o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) como uma entidade extremista que ameaça a democracia, uma medida que lhe permite monitorizar melhor o partido que ficou em segundo lugar nas eleições federais de fevereiro.

Certas fações da AfD, como a sua ala jovem, já tinham sido classificadas como extremistas, enquanto o partido como um todo foi classificado como um caso suspeito de extremismo em 2021.

O estatuto deverá facilitar às autoridades a utilização de métodos secretos para monitorizar o partido, por exemplo, recrutando informadores confidenciais e intercetando comunicações.

O estigma e as restrições ao emprego na função pública também podem prejudicar a sua capacidade de atrair membros.

"O partido Alternativa para a Alemanha (AfD) realiza uma campanha comprovada contra a ordem democrática livre", disse a ministra do Interior, Nancy Faeser, na sexta-feira, comentando a designação do partido como "extremista de direita" pela agência de inteligência nacional.

"A AfD representa um conceito étnico que discrimina grupos populacionais inteiros e trata os cidadãos com um historial de migração como alemães de segunda classe", disse Faeser em comunicado.

"A sua atitude étnica reflete-se em declarações racistas, especialmente contra imigrantes e muçulmanos", acrescentou.

Já o chanceler cessante, Olaf Schölz, defende que a agência de inteligência interna da Alemanha forneceu uma justificação muito detalhada para classificar o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha como extremista, mas os possíveis procedimentos para banir o partido não devem ser apressados.

"Sou contra um 'tiro' rápido. Temos de avaliar a classificação com cuidado", disse numa convenção da igreja na cidade de Hanover, no norte do país.

Por sua vez, um deputado regional da Alternativa para a Alemanha referiu-se, na sexta-feira, à classificação do partido pela agência de informação nacional como extremista como "politicamente questionável". "É triste ver o estado da democracia no nosso país quando os velhos partidos estão agora a utilizar os meios politicamente mais questionáveis contra o mais forte partido da oposição", disse Anton Baron, legislador do estado de Baden-Württemberg.