Partido de Nigel Farage vence eleições locais e declara-se “verdadeira oposição”

O partido Reform UK, de direita populista e liderado por Nigel Farage, venceu esta sexta-feira um assento parlamentar, duas perfeituras e assumiu o controlo de várias câmaras municipais, nos primeiros resultados das eleições locais realizadas na quinta-feira em Inglaterra.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Na disputa mais mediática, pelo lugar vago de Runcorn e Helsby na Câmara dos Comuns, o Reform venceu por apenas seis votos após uma recontagem completa, garantindo o seu quinto assento no Parlamento britânico.

Este resultado representa uma derrota simbólica para o Partido Trabalhista, que no ano passado tinha conquistado o mesmo círculo com uma maioria de quase 15 mil votos.

“Foi uma noite enorme para o Reform”, declarou Farage aos jornalistas. “Este é um bastião trabalhista, cujo voto colapsou e veio, em grande parte, para nós.”

O líder acrescentou ainda que os Conservadores estão “acabados”, afirmando: “Estão a assistir ao fim de um partido que existe desde 1832.”

Entre as vitórias mais expressivas está a eleição de Andrea Jenkyns, antiga ministra conservadora que aderiu ao Reform após perder o mandato no ano passado, como mayor de Greater Lincolnshire, região com cerca de um milhão de habitantes.

O partido conquistou também as perfeirturas de Hull e East Yorkshire, bem como o controlo de várias câmaras, incluindo Kent, Derbyshire, Durham e Nottinghamshire.

O Reform liderava igualmente na contagem inicial dos vereadores eleitos, com mais de metade dos 1.600 lugares em disputa já atribuídos. Este crescimento eleitoral consolida a aposta de Farage de posicionar o partido como a principal força à direita na política britânica, após o colapso do apoio aos Conservadores nas eleições gerais do ano passado.

Do lado trabalhista, o primeiro-ministro Keir Starmer reconheceu os resultados como “desapontantes”, mas assegurou: “Compreendemos a mensagem e estou determinado a acelerar as mudanças que as pessoas querem ver.”