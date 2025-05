Tailândia reporta primeira morte por antrax em décadas

A Tailândia reportou a sua primeira morte relacionada com o antrax em décadas, com duas infeções em todo o país, o que provocou um alerta de saúde pública depois de as autoridades terem identificado centenas de pessoas potencialmente expostas à bactéria mortal, disseram as autoridades na quinta-feira.

Um homem de 53 anos da província de Mukdahan, no nordeste da Tailândia, perto da fronteira com o Laos, morreu na quarta-feira após ser exposto a antrax, informou o governo, com um segundo caso confirmado na mesma província e três casos suspeitos adicionais sob investigação.

As autoridades identificaram pelo menos 638 pessoas potencialmente expostas após comerem carne crua. Entre eles, 36 participaram no abate de gado, enquanto os restantes consumiram carne de bovino crua ou mal passada, disseram as autoridades de saúde. Todos estão a receber antibióticos como parte das medidas de contenção.

"Todos os indivíduos que possam ter tido contacto com carne infetada estão a ser monitorizados", disse o Ministério da Saúde.

O Departamento de Pecuária está a supervisionar os esforços de contenção na área afetada, incluindo uma zona de quarentena de cinco km em redor do local da infeção, disse o Ministério da Agricultura.

Há planos para vacinar 1.222 bovinos, embora nenhum animal tenha apresentado sinais de doença ou morte inexplicável, acrescentou.

O carbúnculo é uma doença rara, mas grave, causada por bactérias, frequentemente transmitidas pelo contacto com animais infetados ou pelo consumo de carne contaminada. Não é transmitido de pessoa para pessoa.

A Tailândia reportou os últimos casos de antrax humano em 2017, quando duas pessoas foram infetadas sem fatalidades. Em 2000, foram registados 15 casos, também sem óbitos.

A morte de quarta-feira foi a primeira fatalidade por antrax na Tailândia desde 1994, quando três pessoas morreram, e ocorre após um aumento das infeções regionais. O Laos reportou 129 infeções por antrax no ano passado, incluindo uma morte, enquanto o Vietname confirmou 13 casos em maio de 2023.

As autoridades tailandesas continuam a investigar a origem da infeção e disseram que vão manter uma vigilância reforçada nas zonas fronteiriças.