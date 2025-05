Presidente de Timor-Leste apela ao respeito pela atividade jornalística

O Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, apelou ao respeito pela atividade jornalística em todo o mundo, no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que este sábado se assinala.

"Hoje, 3 de maio, é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Um dia para homenagearmos os jornalistas, especialmente aqueles que perderam a vida ou foram arbitrariamente presos", afirmou Ramos-Horta, numa mensagem em tétum, divulgada à imprensa.

Na mensagem, o também prémio Nobel da Paz apela a todos os que acreditam na liberdade de imprensa e na democracia que façam mais pressão sobre os países que não respeitam a atividade jornalística.

"Devemos homenagear os jornalistas que perderam a vida e os que estão presos, e apelar à comunidade internacional para que se imponha o respeito pela atividade jornalística, especialmente em tempos de conflito", salientou o chefe de Estado, manifestando solidariedade com os jornalistas de todo o mundo.

O Presidente timorense destacou também que Timor-Leste vive em paz, em democracia e com "máxima liberdade de imprensa".

Os jornalistas timorenses celebraram o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa com uma marcha, que contou com a participação do vice-primeiro-ministro e ministro coordenador dos assuntos económicos, ambiente e turismo, Francisco Kalbuadi Lay.

"Desde o início da nossa luta até aos dias de hoje, os jornalistas contribuíram muito, sobretudo com informação. Hoje celebramos este dia para homenagear o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e também o vosso contributo", afirmou Francisco Kalbuadi Lay, no início da marcha.