Rebeldes do Iémen disparam míssil contra aeroporto de Telavive

Um míssil balístico disparado pelos rebeldes houthis do Iémen caiu este domingo na área do aeroporto de Ben-Gurion, próximo de Telavive, e causou seis feridos ligeiros, noticiou a imprensa de Israel.

O serviço de emergência Magen David Adom (MDA) disse que prestou assistência médica a quatro mulheres e dois homens com idades entre os 22 e os 54 anos que ficaram ligeiramente feridos devido à explosão.

Os jornais Haaretz, The Times of Israel e Jerusalem Post publicaram imagens em vídeo que mostram o momento do impacto na zona do Terminal 3 do Aeroporto Ben-Gurion.

As operações no aeroporto foram interrompidas devido ao ataque, mas os voos foram retomados cerca de uma hora depois, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

O exército israelita confirmou o ataque, mas disse desconhecer ainda se intercetou o míssil ou não.

"Foram feitas várias tentativas para intercetar o míssil lançado do Iémen", afirmou o exército em comunicado, informando que um objeto caiu na zona do aeroporto, sem especificar se se tratava de um míssil ou de destroços do projétil.

"O incidente está a ser investigado", acrescentou.

A polícia israelita disse que o impacto foi mesmo de um míssil.

"Podem ver a área atrás de nós: formou-se uma cratera com várias dezenas de metros de largura e também várias dezenas de metros de profundidade", disse o chefe da polícia local, Yair Hezroni, num vídeo com a torre de controlo do aeroporto em segundo plano.

Um comunicado emitido pela polícia concluiu tratar-se de um "impacto de míssil".

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, prometeu uma resposta ao ataque dos houthis, que são apoiados pelo Irão.

"Quem nos prejudicar receberá sete castigos", afirmou num comunicado citado pela agência de notícias espanhola EFE.