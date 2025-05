Trump diz não saber se defende o devido processo legal previsto na Constituição

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu este domingo ter dúvidas acerca do seu dever de proteger o devido processo legal estabelecido na Constituição do país, segundo uma entrevista à NBC citada pela Associated Press (AP).

Questionado na entrevista sobre se cidadãos dos Estados Unidos e estrangeiros merecem ter acesso a todo o devido processo legal tal como estabelecido na Quinta Emenda da Constituição, Donald Trump sugeriu ter dúvidas.

"Não sei. Não sou um advogado. Não sei", disse o presidente dos Estados Unidos na entrevista à NBC, na sequência de uma questão sobre o imigrante salvadorenho Kilmae Abrego Garcia, que foi erradamente deportado para São Salvador e preso.

A Quinta Emenda da Constituição dos Estados Unidos estabelece o "devido processo legal", que dá às pessoas direitos quando são processadas por um crime.

A 14.ª Emenda refere ainda que nenhum Estado pode "negar a qualquer pessoa, na sua jurisdição, a igual proteção das leis".

Donald Trump disse que tem "advogados brilhantes... que vão obviamente seguir o que o Supremo Tribunal disser".

O Presidente dos Estados Unidos disse ainda que estava a tentar deportar "algumas das piores e mais perigosas pessoas na Terra", mas disse que os tribunais se estão a atravessar no seu caminho.

Na mesma entrevista, Trump reiterou que crê não ser necessário usar a força militar para tornar o Canadá, seu país vizinho, no "51.º estado" dos Estados Unidos, e sugeriu ainda que não está à procura de um terceiro mandato na Casa Branca.