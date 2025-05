Zelensky admite: cessar-fogo com Rússia é "possível a qualquer momento"

Zelensky fez a admissão pública sobre o cessar-fogo numa conferência de imprensa este domingo, em Praga, ao lado do Presidente da Chéquia, Petr Pavel, e disse que a Ucrânia espera receber 1,8 milhões de munições de artilharia em 2025 ao abrigo de uma iniciativa checa para fornecer ajuda militar.

O Presidente da Ucrânia afirmou este domingo que é possível alcançar um acordo de cessar-fogo com a Rússia a qualquer momento para terminar a guerra provocada pela invasão de fevereiro de 2022 . Volodymyr Zelensky pediu ainda novas sanções dos aliados contra a Rússia, mais apoio à Ucrânia e o aumento da cooperação na defesa da Europa.

O líder ucraniano acrescentou serem necessárias "três coisas" para terminar a guerra: "Mais sanções contra Rússia, apoio continuado para a Ucrânia, e um aumento significativo na cooperação de defesa por toda a Europa".

"A Rússia deve saber que os europeus se vão defender", apontou Zelensky, criticando ainda Vladimir Putin pelo desfile do Dia da Vitória em Moscovo, em celebração do fim da Segunda Guerra Mundial, dizendo que a Rússia devia estar focada em "como terminar esta guerra".

Por sua vez, Petr Pavel sublinhou que a Rússia ainda não deu ainda não deu indicações de querer avançar com medidas para terminar a guerra. "Se alguém tem todas as cartas na mão para acabar a guerra é o Presidente Putin, que pode fazê-lo com uma única decisão", disse o chefe de Estado checo aos jornalistas, rematando que "até agora a vontade não apareceu".

A Ucrânia rejeitou este sábado uma proposta da Rússia para um cessar-fogo de três dias, argumentando que a proposta consiste em "teatro" e que um período tão curto não beneficiaria negociações para uma paz duradoura.

[notícia atualizada às 17h33]