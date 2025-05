A ilha do medo: Trump ordena reabertura da prisão de Alcatraz

Através da rede social Truth Social, Trump escreveu em letras maiúsculas: “RECONSTRUIR E ABRIR ALCATRAZ!” . O Presidente sublinhou que, “quando éramos uma nação mais séria, no passado, não hesitávamos em prender os criminosos mais perigosos e mantê-los longe de quem pudessem prejudicar”.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou no domingo que ordenou ao Departamento Federal de Prisões a reconstrução e reabertura da famosa prisão de Alcatraz , situada na baía de São Francisco, com o objetivo de aí encarcerar “os criminosos mais impiedosos e violentos da América”.

“É apenas uma ideia que tive e decidi pôr em prática”, explicou o Presidente aos jornalistas, à chegada à Casa Branca, depois de uma deslocação à Florida.

A proposta foi desvalorizada por Nancy Pelosi, antiga presidente da Câmara dos Representantes e deputada democrata da Califórnia. “Alcatraz fechou há mais de sessenta anos. Hoje é um parque nacional muito popular e uma grande atração turística. A proposta do Presidente não é séria”, escreveu Pelosi na rede social X.

A prisão foi encerrada principalmente devido aos elevados custos de operação.

De acordo com o site do Departamento Federal de Prisões, manter Alcatraz era quase três vezes mais caro do que gerir qualquer outra prisão federal, sobretudo pelo desafio logístico de estar situada numa ilha.