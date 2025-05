Espanha. Anomalia detetada 19 segundos antes do apagão

A vice-presidente e ministra para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico de Espanha, Sara Aagesen, revelou esta segunda-feira que a investigação ao apagão que afetou a Península Ibérica identificou um terceiro incidente no sistema elétrico, ocorrido 19 segundos antes da falha geral.

A ministra explicou, em entrevista à "TVE", que o sistema elétrico conseguiu inicialmente resistir a este primeiro incidente. Contudo, a situação agravou-se com outras duas alterações registadas nos cinco segundos anteriores ao apagão, levando à interrupção generalizada do fornecimento de eletricidade no sul de Espanha.

"O comité de análise continua a trabalhar para identificar a causa, isolá-la e implementar todas as medidas necessárias para que não volte a acontecer", garantiu Aagesen.