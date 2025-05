Israel aprova expansão de ofensiva para assumir controlo de Gaza

O gabinete de segurança do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, deu “luz verde” a uma operação para “capturar” o enclave palestiniano, segundo fontes oficiais citadas pela agência Reuters.

Esta é "uma mensagem que o mundo não esqueceu as c(...)

A decisão foi aprovada após semanas de esforços infrutíferos para chegar a um cessar-fogo com o Hamas.

Um porta-voz do Governo israelita disse aos jornalistas que milhares de soldados na reserva estão a ser convocados para tomar parte na operação, que não é de ocupação, sublinhou.

De acordo com a emissora pública israelita Kan, o novo plano será implementado de forma gradual e levará meses, com as forças a concentrarem-se inicialmente numa área da Faixa de Gaza.

Atualmente, os militares israelitas ocupam cerca de um terço daquele território palestiniano, criando “zonas de segurança” e obrigando à retirada de milhares de pessoas.

Uma fonte do Governo israelita disse à Reuters que o objetivo da é tomar todo o território da Faixa de Gaza, mover a população civil para o sul e impedir que a ajuda humanitária caia nas mãos do Hamas.

A distribuição de ajuda humanitária ficará a cargo de empresas privadas e será distribuída na zona de Rafah, no sul de Gaza.

Entretanto, a situação humanitária agrava-se de dia para dia, com relatos de mortes devido à falta de alimentos, água e medicamentos.