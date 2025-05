Roménia. Primeiro-ministro demite-se depois de vitória de candidato da direita radical

“Ao invés de deixar que o futuro presidente me substituísse, decidi demitir-me”, afirmou o dirigente do Partido Social-Democrata (PSD), de centro-esquerda, aos jornalistas, no final de uma reunião partidária.

"Boomerang" que atinge Bruxelas

A candidatura de George Simon, apoiado pelo seu partido, a Aliança para a União dos Romenos (AUR) e outras forças soberanistas, alcançou 40.96% dos votos, à frente do autarca de Bucareste, Nicusor Dan, e do candidato indicado indicado pela coligação no poder, Crin Antonescu.

Uma vitória de Simion deverá representar uma mudança profunda na política romena, dado o seu alinhamento com uma agenda nacionalista, euro-céptica e que se opõe à continuação do apoio à Ucrânia na guerra com a Rússia.

Analistas citados pelo The Guardian temem ainda que o sucesso de Simion reforce o movimento ultra-conservador europeu, tornando mais difícil de concretizar a estratégia de isolamento já experimentada por Bruxelas em relação à Hungria e Eslováquia, países considerados favoráveis a Moscovo e a políticas anti-democráticas.