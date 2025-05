Friedrich Merz confirmado como chanceler da Alemanha à segunda votação

Friedrich Merz foi eleito chanceler da Alemanha. O novo chefe de Governo foi nomeado pelo parlamento alemão à segunda votação, depois de falhar inesperadamente a eleição na primeira oportunidade, na manhã desta terça-feira.



O líder da CDU, com 69 anos, foi eleito com 325 votos a favor entre os 630 deputados da câmara baixa do Bundestag. Foram registados ainda 289 votos contra e uma abstenção.

Friedrich Merz falhou a eleição na primeira votação do Bundestag para nomear o primeiro-ministro alemão. Apesar de ser considerada uma mera formalidade, o social-democrata recebeu apenas 310 votos face aos 316 necessários para ser nomeado chanceler, tornando-se o primeiro na história da Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial a precisar de uma segunda votação.

A coligação entre a união política da CDU e CSU, de centro-direita, e o SPD, de centro-esquerda, soma 328 lugares no parlamento alemão. 307 deputados do Bundestag votaram contra e três abstiveram-se mas, como a votação é secreta, não se sabe quem entre os 328 deputados da coligação se esquivou ao acordo.