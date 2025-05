Índia lança ataque contra alvos no Paquistão

[em atualização]

As forças armadas da Índia lançaram esta terça-feira um ataque com mísseis contra vários alvos no Paquistão e na Caxemira paquistanesa, agravando o conflito entre as duas potências nucleares.

Pelo menos três pessoas morreram e 12 ficaram feridas na operação "Sindoor", segundo as primeira informações avançadas pela agência Reuters.

"A justiça foi servida", anunciou o exército indiano numa mensagem publicada na rede social X.



"Há pouco tempo, as forças armadas indianas lançaram a 'OPERAÇÃO SINDOOR', atingindo a infraestrutura terrorista no Paquistão e em Jammu e Caxemira ocupada pelo Paquistão, de onde ataques terroristas contra a Índia foram planeados e dirigidos", referem as autoridades indianas.



A Índia manifestou considerável contenção na seleção dos alvos e no método de execução do ataque, afirma fonte do Governo da Índia, citada pela agência Reuters.

Entre os alvos desta operação militar estará um seminário na cidade paquistanesa de Bahawalpur, indicam fontes à agência Reuters.

Resposta do Paquistão "está em curso"

Cinco locais foram atingidos por este ataque da Índia, de acordo com um porta-voz militar do Paquistão.

A resposta das forças armadas paquistanesas "está em curso", indica a mesma fonte, sem adiantar pormenores.

O ataque provocou um "apagão" elétrico em Muzaffarabad, capital da Caxemira paquistanesa.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. anunciou esta terça-feira que vai "cortar a água" dos rios que correm do seu território para o Paquistão, em retaliação pelo atentado mortal cometido na Caxemira indiana.



"A água pertencente à Índia costumava fluir para o exterior, mas agora será cortada para servir os interesses da Índia e será utilizada para o país", declarou Modi num discurso público.



Os dois países estão em pé de guerra desde este atentado, o mais mortífero contra civis desde há mais de 20 anos na parte indiana da região de Caxemira, de maioria muçulmana.

Há mais de uma semana que se regista fogo cruzado de artilharia ligeira entre soldados indianos e paquistaneses durante a noite, ao longo da fronteira que separa os dois países.