Merz falha maioria na primeira votação para chanceler. Acontece pela primeira vez na história da Alemanha

Friederich Merz falha por pouco a primeira volta da votação para se tornar o próximo chanceler da Alemanha. É a primeira vez que tal acontece.

O líder conservador alemão, que era o favorito para se tornar chanceler desde que o seu partido ganhou as eleições federais em fevereiro, obteve 310 votos - seis votos a menos do que o necessário para garantir a maioria no Bundestag. 307 deputados votaram contra e outros três abstiveram-se.

Segundo a agência Reuters, o revés de Merz foi considerado inesperado para a nova coligação dos conservadores (CDU/CSU) com os social-democratas de centro-esquerda (SPD).

Uma nova votação na câmara baixa do Parlamento alemão pode ser realizada ainda nesta terça. Após o primeiro resultado, a presidente do Parlamento, Julia Kloeckner, interrompeu a sessão para que os grupos parlamentares pudessem fazer consultas sobre como prosseguir com a eleição.

A câmara baixa do Parlamento, conhecida como Bundestag, tem 14 dias para eleger Merz ou outro candidato ao cargo de chanceler com maioria absoluta.

Os conservadores de Merz venceram as eleições nacionais em fevereiro com 28,5% dos votos, mas precisam de pelo menos um parceiro para formar um governo maioritário.

Tanto a aliança CDU/CSU como o partido de centro-esquerda SPD estão plenamente representados no Bundestag. 120 sociais-democratas e 218 democratas-cristãos poderiam ter votado a favor do líder da CDU, Friedrich Merz, o que resultaria na sua eleição.

Na segunda-feira, foi assinado um acordo de coligação com os social-democratas de centro-esquerda, que obtiveram apenas 16,4%, o seu pior resultado na história da Alemanha do pós-guerra. O acordo deixou a extrema-direita de fora.