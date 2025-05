Prisão preventiva para suspeito de planear ataque a concerto da Lady Gaga

Um tribunal brasileiro decretou na segunda-feira prisão preventiva para o suposto líder de um grupo investigado por alegadamente planear um atentado com explosivos caseiros durante o concerto de Lady Gaga no Rio de Janeiro.

O suspeito, que não foi identificado, foi detido no domingo no estado do Rio Grande do Sul e libertado horas mais tarde, após pagar fiança. Na segunda-feira, voltou a ser detido, depois de não ter comparecido a uma audiência judicial agendada.

O mandado de detenção foi emitido pela juíza Fabiana Pagel, do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Penitenciário (Nugesp), que teve em conta que o suspeito estava na posse de três armas, de acordo com uma nota do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na argumentação, a juíza enfatizou a importância de combater o discurso de ódio "para construir uma sociedade mais justa, segura e democrática".

No domingo, a Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro anunciou a operação e a detenção de duas pessoas, entre as quais o alegado responsável pela operação e um adolescente, que foi detido no Rio.