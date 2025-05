Putin defende "acordo justo" entre Irão e EUA

O Presidente russo, Vladimir Putin, defendeu esta terça-feira um "acordo justo" entre Washington e Teerão sobre a questão nuclear iraniana, junto do seu homólogo iraniano, Massoud Pezeshkian, anunciou o Kremlin.

"O lado russo reafirmou a sua disponibilidade para contribuir para a promoção deste diálogo com vista a chegar a um acordo justo, baseado nos princípios do direito internacional", afirmou a presidência russa em comunicado, após um telefonema entre os dois líderes.

As negociações nucleares entre os Estados Unidos e o Irão foram retomadas no passado mês de abril, mediadas por Omã, após um hiato de sete anos desde 2018, quando no seu primeiro mandato presidencial Donald Trump decidiu a retirada unilateral dos EUA do Acordo Nuclear de 2015.

Este regresso ao diálogo ocorre num contexto de tensões crescentes, com o Irão a enriquecer urânio a níveis próximos dos necessários para armamento nuclear e os EUA a reforçarem a sua postura militar na região.

Na segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, apelou a Washington para evitar exigências "irrealistas".