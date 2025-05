Rússia ameaça Ucrânia caso não seja respeitada trégua de três dias

Peskov reiterou que a proposta de cessar-fogo permanece atual e que as instruções sobre a trégua foram transmitidas às tropas russas em território ucraniano.

As datas impostas por Moscovo correspondem aos dias 8, 9 e 10 de maio e assinalam, desde a era soviética, o fim do conflito mundial que se prolongou entre 1939 e 1945.

A Presidência da Rússia ameaçou esta terça-feira a Ucrânia com uma "resposta adequada" se Kiev não cumprir a trégua de três dias no 80.º aniversário da derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou na semana passada uma trégua unilateral de três dias por ocasião do 80.º aniversário da "vitória na Segunda Guerra Mundial" com a capitulação do Terceiro Reich alemão.

De acordo com a proposta russa, o cessar-fogo entra em vigor às 00h00 de 08 de maio (22h00 de 7 de maio em Lisboa) e expira 72 horas mais tarde.

O Presidente ucraniano Volodimir Zelensky já afirmou que um cessar-fogo de três dias é inútil e insistiu na necessidade de cessar as hostilidades durante pelo menos 30 dias.

Zelensky disse ainda que a Ucrânia não pode garantir a segurança dos líderes estrangeiros que decidam deslocar-se à capital russa para as celebrações do Dia da Vitória, uma declaração que foi recebida como uma ameaça por Moscovo.