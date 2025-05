Conflito Índia-Paquistão faz 31 mortos e 46 feridos

O número de mortos nos ataques da Índia ao Paquistão subiu esta quarta-feira para 31, com mais 46 pessoas feridas, anunciou um porta-voz do Exército paquistanês. A ofensiva ocorreu em território paquistanês e na região de Caxemira, reacendendo a tensão entre os dois vizinhos com armas nucleares.

O Paquistão afirmou ter abatido cinco aeronaves indianas e prometeu retaliar, naquele que é considerado o pior confronto em mais de vinte anos. “Responderemos num momento, local e de forma à nossa escolha para vingar a perda de vidas inocentes e a violação flagrante da nossa soberania”, declarou Islamabad, rejeitando as acusações indianas de que alberga campos de treino terroristas.