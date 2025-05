Houthis garantem continuar a atacar os navios israelitas ao largo do Iémen

Os rebeldes Houthis garantiram esta quarta-feira que vão continuar a atacar navios israelitas ao largo da costa do Iémen, via marítima vital para o comércio mundial, apesar do recente cessar-fogo acordado com os Estados Unidos.

"As rotas marítimas são seguras para todos os navios internacionais, exceto para os navios israelitas", disse Abdoulmalik Alejri à agência noticiosa France-Presse (AFP), acrescentando que os navios israelitas não transitam pelo Mar Vermelho há algum tempo.

"Israel não faz parte do acordo, apenas diz respeito aos navios norte-americanos e outros", acrescentou.

Na terça-feira, os Estados Unidos e os rebeldes Huthis, do Iémen, chegaram a um acordo de cessar-fogo, disse o mediador de Omã, após o anúncio do Presidente norte-americano, Donald Trump, de que os ataques dos EUA contra os insurgentes apoiados por Teerão seriam interrompidos.

"No futuro, nenhuma das partes terá como alvo a outra, incluindo os navios norte-americanos, no Mar Vermelho e no Estreito de Bab al-Mandeb", ao largo da costa do Iémen, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr al-Boussaïdi.

"[O cessar-fogo] garantirá a liberdade de navegação e a fluidez do comércio marítimo internacional", acrescentou.