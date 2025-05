Pedro Sánchez. "Vamos tornar público tudo o que se descubra sobre o apagão, mas levará tempo"

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, garante que vai tornar público "tudo o que for descoberto" em relação ao apagão da última segunda-feira.

Num discurso no parlamento sobre a falha energética, Sánchez garantiu ter consciência de que "os cidadãos querem saber o que aconteceu o quanto antes", mas avisou que isso "levará tempo", face à enorme quantidade de dados fornecidos pelas operadoras elétricas no país.

Apesar do episódio da passada semana, o líder socialista reforça a ideia de que o sistema elétrico espanhol é "dos mais seguros do mundo", lembrando que "nunca tinha acontecido" um episódio semelhante a nível nacional.

"A rápida recuperação do fornecimento elétrico é a prova da força do nosso sistema. Apesar disso, o risco zero não existe e a nossa prioridade é perceber o que aconteceu e que não se volta a repetir."

Para além disso, o chefe do executivo espanhol lembra que "os serviços públicos continuaram a funcionar sem grandes perturbações durante todo o dia", graças à "ampla coordenação" com os governos das várias regiões autónomas.

Apesar das notas positivas, o governo vai "chegar o fundo do assunto e exigir responsabilidades". "Não vamos fechar qualquer debate em falso, não vamos precipitar-nos nas conclusões", diz Pedro Sánchez.

Presidente do governo espanhol rejeita reforço da energia nuclear

O presidente do Governo pediu aos espanhóis para desconfiarem dos discursos que tentam explicar o apagão com um debate entre energias renováveis e nuclear.

"Neste momento, não há nenhuma evidência empírica que diga que o incidente foi provocado por excesso de renováveis ou falta de centrais nucleares em Espanha", afirmou, num discurso em que acusou partidos políticos de direita e extrema-direita de terem embarcado, sem dados ou provas, numa "agenda ideológica" e nos interesses de empresas que são proprietárias das centrais nucleares espanholas, que deverão encerrar todas entre 2027 e 2035.

Sánchez defendeu, durante boa parte do discurso de hoje no parlamento, a aposta nas energias renováveis, que disse não ser apenas do Governo de esquerda de Espanha, mas um vasto "consenso global" na Europa e no mundo.

O líder do governo espanhol sublinhou que estas energias aumentam a soberania nacional e europeia, são mais competitivas e permitiram baixar os preços da eletricidade na Península Ibérica nos últimos anos, além de responderem às alterações climáticas.

Espanha não vai mudar, por isso, nada na estratégia de aposta nas energias renováveis e continuará a investir e a promover o investimento em infraestruturas que permitam e melhorem a transição para a energia verde, garantiu.

[Notícia atualizada às 11h46 com as declarações de Pedro Sánchez relativamente à energia nuclear]