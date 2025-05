Pedro Sánchez. "Vamos tornar público tudo o que se descubra sobre o apagão, mas levará tempo"

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, garante que vai tornar público "tudo o que for descoberto" em relação ao apagão da última segunda-feira.

Num discurso no parlamento sobre a falha energética, Sánchez garantiu ter consciência de que "os cidadãos querem saber o que aconteceu o quanto antes", mas avisou que isso "levará tempo", face à enorme quantidade de dados fornecidos pelas operadoras elétricas no país.

Apesar do episódio da passada semana, o líder socialista reforça a ideia de que o sistema elétrico espanhol é "dos mais seguros do mundo", lembrando que "nunca tinha acontecido" um episódio semelhante a nível nacional.

"A rápida recuperação do fornecimento elétrico é a prova da força do nosso sistema. Apesar disso, o risco zero não existe e a nossa prioridade é perceber o que aconteceu e que não se volta a repetir."

Para além disso, o chefe do executivo espanhol lembra que "os serviços públicos continuaram a funcionar sem grandes perturbações durante todo o dia", graças à "ampla coordenação" com os governos das várias regiões autónomas.

Apesar das notas positivas, o governo vai "chegar o fundo do assunto e exigir responsabilidades".