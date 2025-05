Trump diz que vai anunciar "grande acordo comercial"

O Presidente dos Estados Unidos declarou que vai anunciar hoje um "grande acordo comercial", o primeiro depois de Washington impor uma série de tarifas sobre os bens importados do estrangeiro.

"Grande conferência de imprensa amanhã de manhã às 10h00 [15h00 de hoje em Lisboa], na Sala Oval, sobre um grande acordo comercial com os representantes de um grande e altamente respeitado país", escreveu o líder norte-americano, na quarta-feira, na rede social Truth Social.

"O PRIMEIRO DE MUITOS!!!", acrescentou Trump, com as habituais letras maiúsculas, sem fornecer mais pormenores sobre o âmbito do acordo ou o país em causa.

De acordo com o jornal New York Times, poderá ser o Reino Unido. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e Donald Trump deram conta de "negociações produtivas" no final de março.

Desde o regresso ao poder, o Presidente norte-americano desencadeou um terramoto económico, nomeadamente com o que apelidou de "dia da libertação", a 2 de abril, quando ergueu um muro de novos impostos sobre os produtos importados para os Estados Unidos.

Desde então, Trump recuou parcialmente, através de uma pausa de 90 dias, e prometeu acordos com os principais parceiros dos Estados Unidos para aliviar a fatura. Nenhum foi ainda anunciado.

Apesar disso, estão em curso discussões com vários países, incluindo Canadá, Coreia do Sul e Vietname.

Responsáveis norte-americanos e chineses vão também reunir-se na Suíça, durante o fim de semana, para tentar lançar as bases das negociações.

A China é o principal alvo de Donald Trump, que impôs uma sobretaxa de 145% aos produtos 'made in China'. Pequim retaliou impondo uma sobretaxa de 125% sobre os produtos dos EUA.