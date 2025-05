Leão XIV pede paz. A Ucrânia pede manutenção das missões dos cardeais Zuppi e Krajewski no terreno

A Igreja greco-católica ucraniana é uma das maiores comunidades católicas orientais do mundo, com mais de 6 milhões e meio de fiéis, que representam quase 90% dos católicos naquele país.

Em entrevista à Renascença, a embaixadora ucraniana em Lisboa defende que a Santa Sé tem sido “consistente” na defesa do direito internacional e da integridade territorial ucraniana. Maryna Mykhailenko espera que Leão XIV mantenha as missões especiais da Santa Sé no terreno.

Como avalia o impacto das palavras iniciais do novo Papa sobre a paz na situação na Ucrânia?

Como sabe, o meu Presidente congratulou Sua Santidade o Papa Leão XIV pela sua eleição. Esperamos realmente a continuação do apoio moral e espiritual do Vaticano no esforço da Ucrânia para restaurar uma paz justa e duradoura. E esperamos também que as duas missões lançadas pelo anterior Papa Francisco, mantenham as suas atividades. A primeira missão é chefiada pelo Cardeal Matteo Zuppi, sobre a libertação dos nossos prisioneiros. E outra liderada pelo Cardeal Konrad Krajewski, sobre o apoio humanitário.

Aliás, o Cardeal Krajewski visitou recentemente a Ucrânia e prestou mais apoio em nome do Papa. É por isso que a nossa cooperação com a Santa Sé é extremamente importante. Valorizamos profundamente a posição consistente da Santa Sé na defesa do direito internacional e da nossa integridade territorial e soberania.

O Vaticano, agora com o Papa Leão XIV, pode voltar a desenvolver a ideia de mediação neste conflito?

É difícil dizer. Tudo está nas mãos de Sua Santidade. Não posso prever isso.

Há muitos católicos na Ucrânia, seja greco-católicos ou romanos. E também estão ligados aqui a Portugal e em particular a Fátima. Como sentiu a reação da comunidade ucraniana à eleição deste novo Papa?

Tem razão. Muitos dos nossos cidadãos aqui em Portugal são da zona ocidental da Ucrânia, onde a Igreja Greco-Católica é muito forte. Vi as mensagens de parabéns que eles expressaram pelo novo Papa. Eles

contam, é claro, com o apoio de Sua Santidade o Papa Leão XIV, como todos nós.

A circunstância de Leão XIV ser um Papa norte-americano faz alguma diferença na busca da paz?

Nós estamos muito interessados na paz. Ninguém quer tanto a paz como a Ucrânia. Estamos em contacto com o lado americano. E ontem o meu presidente falou com o presidente Trump. Como sabemos, falaram sobre os próximos esforços diplomáticos. Por isso, espero realmente que os EUA e também a Santa Sé continuem a apoiar-nos.