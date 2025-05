Putin celebra Dia da Vitória com Xi Jinping em Moscovo

Vladimir Putin presidiu esta sexta-feira às celebrações do 80.º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazi, num desfile militar em Moscovo marcado por rigorosas medidas de segurança e pela presença de Xi Jinping, presidente da China.

Num discurso diante de milhares de soldados e dezenas de líderes estrangeiros, Putin afirmou que a Rússia continua a ser um “barreira indestrutível contra o nazismo, a russofobia e o antissemitismo”. O chefe de Estado russo sublinhou que toda a sociedade apoia a chamada "operação militar especial" na Ucrânia, que entrou no quarto ano de conflito.

"Verdade e justiça estão do nosso lado", declarou Putin, reforçando a narrativa de que Moscovo luta por uma causa justa. Pela primeira vez, o desfile contou com uma coluna de camiões transportando drones de combate, símbolo do papel crescente destas armas na guerra em curso.

A Rússia decretou um cessar-fogo unilateral de três dias, mas Kyiv rejeitou a trégua como uma “encenação teatral”, acusando Moscovo de continuar a atacar. A Ucrânia relatou quase 200 confrontos e milhares de bombardeamentos desde a entrada em vigor da trégua, enquanto a Rússia insiste que apenas respondeu a violações ucranianas.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, expressou esperança de que a trégua possa ser prolongada para 30 dias, afirmando que “a bola está agora inteiramente do lado de Moscovo”. O cessar-fogo atual deverá terminar na noite de sábado.