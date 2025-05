Alemanha ameaça Rússia com agravamento de sanções se não aceitar cessar-fogo

O chanceler alemão ameaçou este sábado Moscovo com "um agravamento maciço das sanções", se o Presidente russo, Vladimir Putin, recusar o cessar-fogo de 30 dias no conflito na Ucrânia exigido pelos europeus e norte-americanos.

Numa entrevista publicada no jornal alemão Bild, Friedrich Merz afirmou que, se o Kremlin não responder, "haverá um agravamento maciço das sanções e a ajuda maciça à Ucrânia continuará. No plano político, claro, mas também no plano financeiro e militar".

Além de Merz, que realiza a primeira visita ao país desde que tomou posse esta semana, chegaram a Kiev os primeiros-ministros britânico, Kier Starmer, polaco, Donald Tusk, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, para uma reunião com o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante a qual vão debater possíveis garantias de segurança para a Ucrânia e apoiar um cessar-fogo de 30 dias.

Os líderes europeus, juntamente com o Presidente ucraniano, deslocaram-se à Praça Maidan, no centro de Kiev, onde colocaram velas e observaram um minuto de silêncio junto ao memorial aos soldados mortos desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022.

Estes líderes europeus, que chegaram de comboio à capital ucraniana, enviaram uma declaração conjunta ao Kremlin a pedir que declare um cessar-fogo de 30 dias exigida pelos ucranianos, que é apoiado pelos países aliados da Europa e pelos Estados Unidos.

"Uma paz justa e duradoura começa com um cessar-fogo completo e incondicional", declarou Macron na rede social X, na chegada à capital ucraniana.