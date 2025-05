Faleceu Margot Friedländer, sobrevivente do Holocausto, com 103 anos

Margot Friedländer, sobrevivente do Holocausto e uma das testemunhas mais eminentes da Alemanha dos horrores do nazismo, faleceu sexta-feira, em Berlim, com 103 anos anunciou a sua fundação.

Margot Friedländer deveria ter recebido esta sexta-feira uma das mais altas condecorações alemãs, das mãos do chefe de Estado, Frank-Walter Steinmeier.

Mulher de aparência frágil, sempre vestida de forma elegante - foi mesmo capa da Vogue em 2024 - tinha regressado à cidade natal de Berlim em 2003.

Passou a dedicar a sua vida a contactar com os jovens para lhes contar a sua história e promover a empatia como antídoto contra o ódio.

Nascida Margot Bendheim, em 1921, de uma família de fabricantes de botões, seguiu uma formação em costura.

Durante o nazismo, teve os pais e o irmão assassinados nos campos de concentração.

Ela mesma foi enviada, em 1944, para o de Theresienstadt, na atual República Checa, onde encontrou o que viria a ser o seu marido, Adolf Friedländer.

Os dois sobreviveram, casaram-se foram para os EUA.

Depois da morte do esposo, em 1997, encontrou o produtor alemão Thomas Halaczinsky, que lhe propôs ir a Berlim para rodar um documentário sobre a sua vida.

Em 2010, regressou definitivamente a Berlim.