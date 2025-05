Ouvidas explosões em Caxemira. Índia dará "resposta forte" às violações do cessar-fogo

"As unidades de defesa aérea acabaram de abrir fogo", escreveu ainda.

"O que raio está a acontecer ao cessar-fogo? Estão a ser ouvidas explosões em Srinagar", escreveu o governante indiano, que acompanhou a publicação por um vídeo no qual são ouvidas explosões no território.

Foram ouvidas explosões este sábado na cidade de Srinagar, na zona indiana de Caxemira, horas depois da Índia e do Paquistão terem acordado um cessar-fogo, informou o ministro do território, Omar Abdullah, nas redes sociais.

Horas antes, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou estar satisfeito com o resultado das negociações.

Este sábado, e após negociações lideradas pelos Estados Unidos, a Índia e o Paquistão chegaram a acordo para colocar um fim ao conflito depois de tensões nas últimas semanas, com dezenas de civis mortos de ambos os lados.

"O Paquistão violou o acordo de cessar-fogo hoje. Apelamos ao Paquistão para que suspenda as infrações", indicou Vikram Misri, acrescentando que deu instruções para que o exército indiano "lide fortemente com violações ao longo da fronteira".

Segundo a Reuters, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da Índia avançou que o país irá responder às violações do cessar-fogo.

A Índia lançou ataques a vários alvos no Paquistão(...)

"Parabéns a ambos os países por usarem o bom senso e a inteligência. Obrigado pela atenção dada a este assunto!", escreveu nas redes sociais.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, também anunciou nas redes sociais que a Índia e o Paquistão "concordaram com um cessar-fogo imediato e com o início de negociações sobre um amplo conjunto de questões num local neutro".

"Elogiamos os primeiros-ministros Modi e Sharif pela sua sabedoria, prudência e habilidade política ao escolherem o caminho da paz", declarou Marco Rubio, na rede social X.

[notícia atualizada às 19h49 com as declarações do secretário de Estado indiano]