Presidente da câmara de Newark detido durante inspeção surpresa em centro de detenção nos EUA

O presidente da câmara de Newark, Ras Baraka, foi detido esta sexta-feira junto ao centro de detenção Delaney Hall, operado por privados em Newark, quando acompanhava uma visita não anunciada de três congressistas democratas ao local.

Segundo Ned Cooper, porta-voz da congressista Bonnie Watson Coleman, Baraka foi detido durante um confronto à entrada das instalações do ICE, enquanto os representantes LaMonica McIver e Robert Menendez Jr., que também estavam presentes, foram igualmente empurrados durante a confusão, sem registo de feridos.

Alina Habba, ex-advogada de Donald Trump e atualmente procuradora interina, afirmou na rede social X que Baraka "cometeu invasão e ignorou repetidos avisos" para abandonar o local.

Até ao momento, o autarca ainda não comentou o incidente publicamente, e não está claro se enfrenta acusações formais.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA, que supervisiona o ICE, acusou os congressistas de terem tentado "forçar a entrada" nas instalações durante a chegada de um autocarro com detidos, considerando a ação um risco para a segurança dos agentes e dos detidos.

Por seu lado, Cooper garantiu que a visita dos congressistas foi feita no âmbito do seu papel de fiscalização, sendo a entrada obrigatória por lei. Sublinhou ainda que Baraka permaneceu sempre do lado de fora do perímetro e que não houve coordenação entre os autarcas e um protesto separado que decorria no local.

A visita acabou por prosseguir após negociações com os seguranças, tendo os congressistas estado no interior das instalações durante cerca de três horas.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, McIver afirmou que Baraka "não fez nada de errado", classificando o incidente como "inaceitável".