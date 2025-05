Putin propõe negociações diretas com a Ucrânia para 15 de maio

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs este sábado negociações diretas com a Ucrânia para o dia 15 de maio, a realizarem-se em Istambul, na Turquia, numa tentativa de "eliminar as causas profundas do conflito" e "alcançar a restauração de uma paz duradoura e de longo prazo".

Em declarações na madrugada deste domingo, em Moscovo, Putin apontou que "não foi a Rússia que quebrou as negociações em 2022", mas sim Kiev, mas diz-se aberto a retomar as negociações.

"No entanto, propomos que Kiev retome as negociações sem quaisquer pré-condições", acrescentou. Em conferência de imprensa, depois de várias reuniões bilaterais com líderes mundiais que participaram nas celebrações do Dia da Vitória em Moscovo, o líder da Rússia afirmou ainda que o Kremlin apresentou várias iniciativas para um cessar-fogo, mas que a Ucrânia nunca respondeu.

"A nossa proposta está em cima da mesa. A decisão, agora, é das autoridades ucranianas", disse Vladimir Putin, que não descarta um possível acordo de trégua durante estas negociações.