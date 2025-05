EUA e China suspendem tarifas durante 90 dias

Os Estados Unidos da América (EUA) e a China chegaram a um acordo para suspender as tarifas que cada país impôs ao outro durante 90 dias.

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, à margem de conversas com responsáveis chineses, em Genebra, na Suíça.

O acordo contempla, ainda, uma redução de 115% das tarifas recíprocas dos dois países, de acordo com o representante dos EUA.

Do lado da China, o Ministério do Comércio também confirma a suspensão de "todas as tarifas" contra os EUA.

A China e os Estados Unidos acordaram criar um mecanismo de consultas comerciais e económicas para solucionar a guerra tarifária declarada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou este domingo o Governo chinês.

Sem divulgar detalhes sobre os dois dias de negociações em Genebra, na Suíça, o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng indicou que a reunião com a delegação norte-americana foi “sincera, profunda e construtiva”, enquanto o o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, descreveu um "progresso substancial", com o acordo a ser conhecido esta segunda-feira.

Em declarações separadas, nenhum dos lados mencionou qualquer acordo para cortar as tarifas dos EUA de 145% sobre produtos chineses e as tarifas da China de 125% sobre produtos norte-americanos.