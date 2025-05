​Surto de cólera em Moçambique já matou 57 pessoas em sete meses

Um surto de cólera em Moçambique já matou pelo menos 57 pessoas desde outubro de 2024, com um registo cumulativo de quase 3.600 casos, segundo o último balanço das autoridades sanitárias.

De acordo com o boletim informativo diário do Ministério da Saúde sobre a evolução da doença, no norte do país o surto de cólera foi registado nos distritos de Mogovolas, Angoche, Murrupula, Larde e cidade de Nampula, na província de Nampula, com um cumulativo de 3.188 casos no mesmo período.

No centro de Moçambique, a cólera está a afetar os distritos de Mopeia e Alto Molocué, na província da Zambézia, com um cumulativo de 345 casos, e o distrito de Changara, na província de Tete, com 54 casos, totalizando um cumulativo de 3.587 em todo o país.

O novo surto de cólera foi declarado em 17 de outubro de 2024 pelas autoridades sanitárias do país, mantendo-se ativo nas províncias de Nampula (distritos de Mogovolas, cidade de Nampula, Murrupula, Larde e Angoche), Zambézia (distrito Alto Molocué) e Tete (distrito de Changara).

O Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef) entregou em 08 de maio 2,3 milhões de doses de vacina contra a cólera ao Ministério da Saúde moçambicano, país que tem enfrentado surtos da doença.

De acordo com uma nota daquela agência da ONU, as vacinas vão "ajudar a proteger crianças e pessoas em áreas de alto risco em Moçambique".