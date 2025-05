Zelensky convida Papa Leão XIV a visitar a Ucrânia

“Agradeci a Sua Santidade o seu apoio à Ucrânia e a todo o nosso povo. Apreciámos profundamente as suas palavras sobre a necessidade de alcançar uma paz justa e duradoura para o nosso país e a libertação dos prisioneiros” , escreveu ainda o Presidente da Ucrânia.

Na rede social X, Zelensky descreveu a primeira conversa com o Leão XIV como “muito calorosa e verdadeiramente substantiva” .

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o Papa Leão XIV falaram esta segunda-feira por telefone. As milhares de crianças ucranianas deportadas para a Rússia e a proposta de cessar-fogo de 30 dias foram os principais temas discutidos.

Quanto à situação das milhares de crianças deportadas para a Rússia, a Ucrânia conta com “a ajuda do Vaticano para as trazer de volta às suas famílias”.

Zelensky informou o Papa sobre a proposta de cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia, apoiada pelos Estados Unidos da América e quatro países europeus, que estiveram em Kiev no passado sábado, dia 10 de maio.