Falsa ameaça de bomba em voo com origem em Faro fecha aeroporto na Bélgica

Uma ameaça de bomba num voo da Ryanair com origem em Faro obrigou, esta terça-feira, ao encerramento do aeroporto de Charleroi, que recebe habitualmente os voos das companhias low-cost para a zona de Bruxelas.

De acordo com o aeroporto, o avião aterrou pouco antes das 11h, hora local, devido a uma ameaça de bomba. O site Flightradar24 mostra que um avião da Ryanair que partiu de Faro aterrou em Charleroi às 10h52, hora de Bruxelas.

À Lusa, a porta-voz da Ryanair, Jade Kirwan, confirmou que houve uma ameaça de bomba num voo que partiu de Faro às 7h26 [hora de Portugal continental] e aterrou às 10h52 locais no aeroporto de Charleroi, e afirmou que "foi um falso alarme".

Os restantes voos com destino a Charleroi foram desviados, enquanto as autoridades averiguavam se havia uma bomba a bordo da aeronave, mas "os passageiros já desembarcaram e o avião está a preparar-se para regressar" a Faro.

"O avião foi movimentado para uma área separada do aeroporto. A pista e a estrada principal estão fechadas, e foi montado um perímetro de segurança de 500 metros", disse ao The Brussels Times uma porta-voz do aeroporto, que adiantou ainda que o terminal do aeroporto não está a ser evacuado, e que "os 166 passageiros vão ser evacuados do avião assim que aprovado pela polícia".

O aeroporto de Charleroi começou a desviar aviões, segundo o registado no site Flightradar24, desde as 11h45 locais.

[notícia atualizada às 12h45 de 13 de maio de 2025 para atualizar informações inicialmente avançadas mas erradas: o voo não partiu do Porto, mas de Faro]