Israel quer entrar "com toda a força" em Gaza

O primeiro-ministro de Israel garante que o país quer entrar "com toda a força" na Faixa de Gaza e não quer recuar na ofensiva.

Num comunicado divulgado no Telegram, Benjamin Netanyahu quer "completar" as operações militares israelitas e "subjugar o Hamas".

"Não haverá como impedir a guerra. Podemos fazer um cessar-fogo por um um tempo determinado, mas iremos até ao fim", lê-se.

A guerra em Gaza foi desencadeada por um ataque, em 07 de outubro de 2023, do movimento islamita palestiniano Hamas, que resultou na morte de 1.218 pessoas do lado israelita, a maioria das quais civis, de acordo com dados oficiais.

A campanha de represália israelita fez pelo menos 52.829 mortos na Faixa de Gaza, a maioria dos quais também civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados fiáveis pela ONU.

Das 251 pessoas raptadas nesse dia, 58 continuam detidas em Gaza, incluindo 34 declaradas mortas pelo exército israelita.