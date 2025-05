Morreu José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai e símbolo da esquerda latino-americana

Acabou por ser libertado em 1985, com o regresso da democracia ao país.

Com o fim do regime militar, Mujica regressou à vida política, agora pela via institucional. Foi eleito deputado, senador e ministro da Agricultura, antes de alcançar, em 2010, a presidência do Uruguai.

Venceu as eleições com 52% dos votos, apesar das reservas de alguns eleitores quanto à sua idade e ao seu passado radical.

Enquanto Presidente, promoveu reformas sociais de grande impacto. Legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a interrupção voluntária da gravidez em fases iniciais e o comércio de canábis sob controlo estatal.

Mujica manteve-se fiel à imagem de líder simples e próximo do povo. Recusou viver na residência oficial, preferindo manter-se na sua modesta casa nos arredores de Montevideu, onde cultivava flores e legumes com a mulher, a ex-senadora e também ex-guerrilheira Lucía Topolansky. Conduzia um velho Volkswagen “carocha” e frequentava cafés e restaurantes comuns no centro da capital.

Numa entrevista concedida em 2024, revelou que ainda mantinha o carro em “condições fenomenais”, mas que preferia conduzir o trator, por ser mais divertido e dar espaço para pensar.

“O problema é que o mundo é governado por velhos que se esquecem de como eram quando eram jovens,” afirmou um dia.