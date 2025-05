Trump assina acordo de 142 mil milhões de dólares em armamento com a Arábia Saudita

O antigo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou esta terça-feira um acordo com a Arábia Saudita para a venda de armamento no valor de 142 mil milhões de dólares (aproximadamente 131 mil milhões de euros). O entendimento marca um novo capítulo na relação entre Washington e Riade, segundo o próprio Trump.

A venda inclui equipamento militar norte-americano e é descrita pela Casa Branca como “o maior acordo de vendas de defesa da história”. A assinatura do contrato surge num momento em que os dois países procuram reforçar os laços estratégicos, após anos de tensões diplomáticas.

“Estamos a tornar esta relação mais poderosa do que nunca”, afirmou Trump durante o seu discurso em Riade, elogiando o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, com quem trocou elogios públicos. “Acredito verdadeiramente que gostamos muito um do outro”, acrescentou.

A venda de armamento ofensivo aos sauditas tinha sido suspensa em 2021 pela administração Biden, devido ao papel de Riade na guerra do Iémen e ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, ocorrido em 2018.