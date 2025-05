Trump levanta sanções dos EUA contra a Síria

Trump afirmou que as sanções, impostas durante o longo período de governação de Bashar al-Assad, “cumpriram a sua função”, mas que agora é tempo de a Síria “ter uma oportunidade de grandeza”. “Vamos retirar todas as sanções. Boa sorte, Síria, mostra-nos algo muito especial,” disse.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta terça-feira que vai ordenar o levantamento das sanções económicas contra a Síria, atendendo a um pedido do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman.

A Casa Branca confirmou que Trump deverá encontrar-se com Ahmed al-Sharaa durante a sua estadia na Arábia Saudita. O líder sírio, que se encontra no poder desde a fuga de Assad em dezembro de 2024, foi anteriormente comandante da ala síria da Al-Qaeda, tendo estado cinco anos preso no Iraque sob custódia norte-americana.

“Oh, o que eu faço pelo príncipe herdeiro,” disse Trump, referindo-se a Mohammed bin Salman, que assistia ao discurso da primeira fila, com os braços cruzados num gesto de aprovação.

A Arábia Saudita tem vindo a pressionar os seus aliados internacionais no sentido de normalizar relações com a Síria, argumentando que o levantamento das sanções é essencial para a reconstrução e estabilidade da região.

Trump reforçou que esta mudança pretende abrir uma nova fase: “É o tempo de eles brilhar. Como fizeram, francamente, na Arábia Saudita, eles vão mostrar-nos algo especial.”