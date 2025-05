Apagão na Península Ibérica provocado por falhas em Granada, Badajoz e Sevilha

O Governo espanhol garante que as falhas na produção de eletricidade que causaram a falha de eletricidade na Península Iberica, ocorreram em Granada, Badajoz e Sevilha.

Segundo a ministra espanhola para a Transição Ecológica, esta manhã no parlamento, houve duas oscilações no sistema ibérico meia hora antes do apagão geral a 28 de abril.

Por outro lado, a governante descarta que o corte de luz se tenha devido a um problema de cobertura do sistema de energia de Espanha.

A Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência de Espanha (CNMC) abriu uma investigação própria sobre o apagão de 28 de abril, que deixou Portugal e Espanha sem eletricidade, anunciou esta terça-feira a presidente da entidade, Cani Fernández.

"Estamos a recolher toda a informação que consideramos necessária para poder reconstituir o evento com uma precisão técnica suficiente", disse Cani Fernández, numa audição na comissão de economia do parlamento espanhol, em Madrid.

O executivo tem reiterado que não estão descartadas quaisquer hipóteses e que chegar a uma conclusão levará tempo, por estarem a ser analisados mais de 700 milhões de dados fornecidos pelos operadores do sistema elétrico.

Por outro lado, a justiça espanhola abriu um inquérito para apurar a possibilidade de um ataque informático ter estado na origem do corte de eletricidade.

Os riscos de um apagão em Espanha tinham sido identificados, em 2023, pela empresa responsável pela rede elétrica do país, assim como pela Comissão Nacional de Mercado e Concorrência.