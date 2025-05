Justiça da UE obriga Comissão a divulgar SMS entre Von der Leyen e CEO da Pfizer

O Tribunal Geral da União Europeia deu razão ao “The New York Times” e ordenou à Comissão Europeia que responda ao pedido de acesso às mensagens trocadas entre a presidente Ursula von der Leyen e o CEO da Pfizer, Albert Bourla, durante as negociações para aquisição de vacinas contra a Covid-19.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Na decisão conhecida esta quarta-feira, os juízes consideram que a Comissão “não forneceu uma explicação plausível” para justificar a alegada ausência das mensagens, nem esclareceu se estas foram apagadas.

A deliberação resulta de um recurso apresentado pela correspondente do NYT em Bruxelas, Matina Stevis-Gridneff, com base no regulamento europeu sobre acesso a documentos institucionais.