Putin não vai à Turquia negociar com Zelensky

Volodymyr Zelensky, o Presidente ucraniano, já estará a caminho da Turquia, de acordo com uma fonte oficial ucraniana.

Segundo a AFP, entre os designados estão quatro negociadores, incluindo um ex-ministro da Cultura com posições consideradas duras, e quatro peritos.

O Kremlin divulgou esta quarta-feira à noite os nomes dos representantes russos para as conversações com a Ucrânia, agendadas para quinta-feira em Istambul. Vladimir Putin não consta da lista.

Putin propôs no domingo a realização de conversações diretas com a Ucrânia, “sem quaisquer pré-condições”. E Trump voluntariou-se a participar no encontro.

“Putin gostaria que eu estivesse lá, e isso é uma possibilidade... mas não sei se ele irá, caso eu não vá. Vamos ver,” afirmou Trump a bordo do Air Force One, a caminho do Qatar.