Qatar Airways encomenda até 210 aviões à Boeing durante visita de Trump

A transportadora estatal Qatar Airways anunciou esta quarta-feira, durante a visita do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao país, um acordo com a Boeing para a aquisição de até 210 aviões de longo curso dos modelos 777X e 787.

O negócio, que inclui motores da GE Aerospace, está avaliado em 96 mil milhões de dólares (cerca de 89 mil milhões de euros), segundo informações divulgadas pela Casa Branca.

A cerimónia de assinatura contou com a presença de Trump, do emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, do CEO da Boeing, Kelly Ortberg, e do CEO da Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer.

“Ortberg disse-me que este foi o maior pedido de aviões da história da Boeing”, afirmou Donald Trump, destacando o impacto do acordo na indústria aeronáutica norte-americana.